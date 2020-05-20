قبل عيد الفطر... إسرائيل تعيد فتح دور العبادة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، على المزيد من التسهيلات، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة على حركة السكان، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح دور العبادة في البلاد، ضمن إجراءات تخفيف القيود التي كانت مفروضة على حركة السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية".

وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إعادة فتح دور العبادة، بشرط عدم مشاركة أكثر من 50 مصليا في المكان الواحد.

ولفتت القناة العبرية إلى أن القرار يشمل إعادة فتح المساجد، والكنائس المسيحية، والكنس اليهودية، ويشترط على المصلين، الحفاظ على مسافة مترين، ووضع الكمامات.

ويأتي قرار الحكومة الإسرائيلية قبل أيام من انتهاء شهر رمضان، وقبل أيام من حلول عيد الفطر، الذي يعد أحد العيدين الرئيسيين عند المسلمين إلى جانب عيد الأضحى، الذي يخلف أداء شعائر الحج.

ولفتت القناة إلى أن الحكومة وافقت، بالأمس، على إعادة فتح الشواطئ، وسمحت للمصطافين بالاستجمام في الشواطئ، مع الحفاظ على حالة التباعد، ووضع الكمامات.