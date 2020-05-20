وزير الدفاع التركي: جيشنا هو الأكثر نجاحا من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الجيش التركي هو الأكثر نجاحا من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم، وهذا نجاح كبير فعلا.

وأشار أكار إلى أن "هذا نجاح كبير فعلا"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع أكار أن "عملياتنا ضد الإرهاب شمالي سوريا والعراق مستمرة وجرى تحييد 1411 إرهابيا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني.

#عاجل | وزير الدفاع التركي(حول مكافحة كورونا): الجيش التركي هو الأكثر نجاحا من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم، وهذا نجاح كبير فعلاً — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 20, 2020

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن "الموازين في ليبيا تغيرت إلى حد كبير عقب بدء التعاون في التدريب والخدمات الاستشارية من قبل عناصر القوات المسلحة التركية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الاثنين، أن بلاده سوف تكون تحت حظر تجول شامل خلال أيام عيد الفطر التي تمتد من 23 إلى 27 أيار/مايو الجاري، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد.

وقال الرئيس التركي في كلمة متلفزة: "سنفرض حظرا للتجوال اعتبارا من 23 ولغاية 26 مايو الجاري في 81 ولاية تركية"، مضيفًا أنه "من غير الممكن القضاء على فيروس كورونا بشكل تام قبل حل المشكلة على مستوى العالم".

كما أوضح أردوغان أن تركيا قد تضطر "لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أقسى في حال اتخذ انتشار الفيروس منحنى سلبي".