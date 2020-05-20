جونسون يعد بنظام لتتبع مخالطي المصابين بكورونا بحلول شهر يونيو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن برنامجا لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو/ حزيران.

وأضاف أن الحكومة ستعين 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يوميا عندما سيكون إجمالي عدد الفحوصات اليومية قد وصل إلى 200 ألف، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال جونسون للبرلمان، خلال نقاش مع زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، "لدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع هي الأفضل، وأجل، ستكون جاهزة في الأول من يونيو/ حزيران".

وكان جونسون قد قال لستارمر في البداية إنه واثق أنها ستكون جاهزة بحلول هذا التاريخ في حالة توفر شروط أخرى وإن الأمر "مشروط تماما".