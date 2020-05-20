باكستان: أول وفاة بين السياسيين بفيروس كورونا

أعلن اليوم وفاة نائبة باكستانية بعد إصابتها بكوفيد 19، لتصبح أول شخصية سياسية يودي تفشي الفيروس بحياتها في البلاد.

وقال الطبيب أسعد أسلم الرئيس التنفيذي لمستشفى مايو لرويترز إن شاهين رازا (65 عاما) عضو المجلس التشريعي المحلي للبنجاب أكبر أقاليم البلاد توفيت في مدينة لاهور في شرق باكستان.

قال الطبيب، إن شاهين رازا توفيت اليوم الأربعاء بعد إصابتها بكوفيد-19 في وقت رفعت فيه إجراءات العزل العام.

وأضاف "دخلت أحد المستشفيات يوم 17 مايو ثم نقلت إلى مستشفى مايو يوم الاثنين حيث أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس".

ورازا عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان وانتخبت ضمن الحصة المخصصة للنساء. وقالت وزيرة الصحة بالبنجاب ياسمين رشيد المنتمية للحزب نفسه إن رازا كانت تزور مراكز الحجر الصحي في الإقليم لتفقدها وكانت من الناجين من مرض السرطان.

وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن جراء المرض التنفسي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وشهد أمس الثلاثاء أعلى وفيات يومية وبلغت 46 وفاة.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة واصلت باكستان اليوم الأربعاء تخفيف القيود بتشغيل شبكة القطارات بعد توقفها منذ نحو شهرين.