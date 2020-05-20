بومبيو: الصين دمرت مختبر ووهان ومنعت المحققين من دخول مواقع تفشي الفيروس

تواصل الإدارة الأمريكية توجيه الانتقادات والاتهامات لبكين حول تفشي فيروس كورونا في العالم، آخرها كان ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء.

وقال بومبيو في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في "تويتر": "إن الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات".

وأضاف "لم تتصرف الصين بمسؤولية لمنع تفشي فيروس كورونا في العالم".

.@SecPompeo spoke on Memorial Day, the Chinese Communist Party’s lack of transparency, U.S. leadership in the response to COVID-19, Taiwan, and Hong Kong. pic.twitter.com/Q2t70MeBYG — Department of State (@StateDept) May 20, 2020

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد سبق بومبيو اليوم الأربعاء، في تغريدة ألقى بها المسؤولية على الصين فيما يحدث للعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

قال ترامب: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه".

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

يذكر أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين لم يهدأ منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان،لا بل ويأتي كل يوم بفصل جديد.