أمريكا تعرقل مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن بشأن احترام سيادة فنزويلا

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن بشان احترام سيادة فنزويلا.

موسكو - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على تويتر: "هذا مشروع اقترحته روسيا لاعتماده بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم. دون أي اتهامات بل دعم النقاط المشتركة الأساسية فقط. لقد دفنته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في غضون 9 دقائق بعد بدء الصمت".

واختتم الدبلوماسي: "هل هناك أي أسئلة أخرى حول مدى موقف "بناء" للولايات المتحدة في فنزويلا؟

هذا وكان وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، قد أعلن في السادس من أيار/مايو الجاري، أن السلطات تصدت لغزو بحري من قبل مسلحين كولومبيين من جهة ولاية لاغويرا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن هدف الغزو كان اغتياله، وأن بين المشاركين المعتقلين في الهجوم البحري المسلح اثنان من المواطنين الأمريكيين، وصفهما بأنهما من الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ليست متورطة في محاولة الغزو البحري لفنزويلا، وأنه لم يكن ليرسل مثل هذه المجموعة الصغيرة.