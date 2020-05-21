أغنية بيلا تشاوو "تبث" في مساجد تركيا

أعلن مفتي مدينة أزمير التركية في بيان عن بدء التحقيق في حادثة بث الأغنية الإيطالية "بيلا تشاوو" في مآذن مساجد مدينة إزمير في توقيت متزامن.

ووفقا لوكالة "الأناضول" جاء هذا التصريح بعد يوم من انتشار مقاطع فيديو في الشبكات الاجتماعية يظهر اختراق نظام الأذان المركزي وبث أغنية "بيلا تشاو" عبر مكبرات الصوت في مآذن المساجد.

— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2020

وقال البيان: "في حوالي الساعة الخامسة مساءً في مناطق مختلفة من مقاطعة إزمير، قام أشخاص مجهولون باختراق نظام الأذان المركزي. وفي هذا الصدد، قدمت شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق في الحادث".

ورجحت مصادر محلية وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، أن يكون قراصنة تسببوا بهذا الاختراق.

وتابع البيان:"بدأ مكتب المدعي العام في أزمير تحقيقاً في الواقعة ضد مخالفي القانون وأولئك الذين أعربوا عن دعمهم لهذا الاستفزاز في الشبكات الاجتماعية".