زاخاروفا: أمريكا سترسل لنا دفعة جديدة من أجهزة التنفس الصناعي الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن دفعة جديدة من أجهزة التنفس الصناعي سترسلها الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا، خلال الأسبوع القادم.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "سنستلم اليوم وكما هو متوقع 50 جهازا للتنفس الصناعي، من المترقب وصول دفعة جديدة من هذه الأجهزة، الأسبوع المقبل، وستكون بعهدة مركز "بيروغوف".

وأضافت "سيحدد المتخصصون التوزيع الإضافي للمعدات الأمريكية على المؤسسات الطبية الروسية، مع مراعاة الوضع الصحي الوبائي واعتمادا على الحاجة الحقيقية لها".

وأوضحت أن "الدفعة الأولى من أجهزة التنفس الصناعي ستصل اليوم الخميس".

وكان المكتب الصحفي للبنتاغون، قد قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل أجهزة التنفس الصناعي إلى روسيا، على متن طائرة عسكرية بعد توقف الطيران المدني.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الدفعة الأولى، وهي عبارة عن 50 جهاز تنفس صناعي، إلى روسيا يوم 20 مايو/أيار، أما البقية وعددها 150 جهازا، سترسل في وقت لاحق.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

ووفقا لأحدث بيانات المنظمة، تم تسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة بالمرض في العالم، وتوفي ما يقرب من 328 ألف شخص.