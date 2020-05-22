100 ألف حالة وفاة... ترامب يستجيب لدعوة بيلوسي وينكس الأعلام ثلاثة أيام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بتنكيس الأعلام الوطنية لمدة ثلاثة أيام في جميع المباني الفيدرالية في البلاد، حدادا على ضحايا فيروس "كورونا".

ففي تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي على صفحته الخاصة في "تويتر"، استجاب فيها لدعوة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، طالبوا فيها ترامب بخفض الأعلام بمجرد وصول الولايات المتحدة إلى رقم 100 ألف حالة وفاة، باعتباره سيمثل حالة من الحزن الوطني على الضحايا.

We will soon cross the awful threshold of 100,000 Americans lost to the coronavirus.



Flying the flags at half staff, as @SenSchumer & I proposed in our letter to the President this morning, is an important show of national grief.



Let us honor their memory & act to save lives. https://t.co/lSdJEhnrZM — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 21, 2020

ليعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتم تنكيس الأعلام بدءا من الاثنين المقبل.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

وبحسب آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا لـ1,577,287 إصابة، فيما توفي نحو 94702 شخصا.