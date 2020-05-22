لحظات قاسية... تسجيل يكشف آخر حديث لقائد الطائرة الباكستانية مع برج المراقبة

كشف تسجيل نشر على موقع المراقبة "لايف آت سي.نت"، أن قائد طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة أرسل إشارة استغاثة، وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في ثاني محاولة للهبوط.

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق، ودارت حول المطار للهبوط مرة أخرى، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة 8303 بأنه يبدو بأنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.

ورد القائد: "نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان".

ثم أذن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.

#PIA plane crashed near Malir Cant Karachi. Ya Allah Rehem

pic.twitter.com/OShzyiISHR — team_bilawal (@NEWS_BILAWAL) May 22, 2020

وبعد 12 ثانية، أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين. ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة التي قيل إنها من طراز إيرباص 320، وفقا للتسجيل الصوتي على الموقع المعني بحفظ تسجيلات الطائرات.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، من طراز إيرباص "A320" بالقرب من مطار كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

PIA A320 crashed before landing in Karachi lost both engines. pic.twitter.com/r60wVIsC6V — Fady Elzayed (@FElzayed) May 22, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد 107 أشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم.

وقال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، أرشد مالك، إن سبب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بالقرب من مطار كراتشي في باكستان قد يكون مشكلة تقنية.