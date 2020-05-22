بعد تسجيل عدد قياسي من وفيات كورونا... الصحة العالمية قلقة من الوضع في أميركا الجنوبية

أكد مدير برنامج الصحة لحالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، أن دول أميركا اللاتينية أصبحت مركزا جديدا لتفشي وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن البرازيل تضررت كثيرا من هذا الوباء.

وقال رايان خلال مؤتمر صحفي: "أمريكا اللاتينية أضحت مركزا جديدا لتفشي المرض".

وأضاف "نرى أن عدد الإصابات ينمو في العديد من دول أمريكا الجنوبية، بطبيعة الحال، فإن الوضع في كثير منها يثير القلق، إلا أن البرازيل هي الأكثر تضررا".

وأشار إلى أن عدد الإصابات في البرازيل بات يقترب من مؤشر 300 ألف مصاب، أغلبهم في سان باولو.

ويذكر أن البرازيل سجلت عددا قياسيا للوفيات بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس الخميس. وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا، أمس الخميس، مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف. وهذا الأمر قد ينقلها إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات بعد اقترابها من روسيا بوتيرة سريعة.