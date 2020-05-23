العقار الذي يتناوله ترامب يزيد خطر الوفاة بين مرضى كوفيد 19

كشفت دراسة طبية جديدة أن عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي يستخدم في علاج الملاريا، ليس له منافع لمعالجة مرضى كوفيد 19.

وأشارت الدراسة أن عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي يتعاطاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا، يفاقم خطر موت المصابين بالمرض، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وكان ترامب أعلن أنه يتناول العقار بالرغم من تحذير قطاع الصحة بأنه قد يتسبب بمشاكل للقلب.

ويستخدم العقار بفاعلية لعلاج الملاريا وبعض الأمراض الأخرى مثل "مرض الذئبة" وهو مرض جلدي، والتهاب المفاصل، لكن لم توص أي دراسة باستخدامه لعلاج كوفيد-19.

وشملت الدراسة 96 ألف مصاب بفيروس كورونا، أعطي حوالي 15 ألف منهم علاج هيدروكسي كلوروكوين أو علاج مشتق منه، إما وحده أو مع مضادات حيوية.

ووجدت الدراسة أن احتمال موت المرضى الذين تناولوا العقار في المستشفى أو تعرضهم لمشاكل صحية في القلب أكبر من أولئك الذين لم يتناولوه.

أما نسبة الوفيات فكانت كالآتي: المرضى الذين أعطوا هيدروكسي كلوروكين: 18 في المئة، والمرضى الذين أعطوا كلوروكين: 16.4 في المئة، ومجموعة التجربة (بدون إعطاء أي من العلاجين): 9 في المئة. أما الذين تناولوا عقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين مع مضادات حيوية فقد كانت نسبة الوفاة بينهم أعلى.

وحذر معدو الدراسة من إعطاء المرضى هيدوكسي كلوروكين خارج نطاق التجارب الطبية.

وقال ترامب إنه لم يحصل على نتيجة فحص إيجابية للإصابة بفيروس كورونا وهو يتناول العقار لأنه يعتقد أن له فوائد.