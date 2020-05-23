إيلون ماسك يصف الإحصاءات الأمريكية لفيروس كورونا بـ"الوهمية"

أعلن رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك أن تقديرات عدد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة أصبحت غير موثوقة منذ منتصف أبريل، عندما تمت إضافة المرضى الذين يعانون من أعراض مشابهة إلى الإحصاءات العامة.

وقال في تصريح لوكالة "بلومبرغ": "أعتقد أن الإحصائيات أصبحت غير موثوقة عندما بدأوا في إضافة الأشخاص الذين لم يتم تأكيد إصابتهم بوباء كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الإحصاءات أصبحت وهمية وأن هناك مئات الأعراض المشابه للوباء.

وأضاف أنه لم تكن هناك إصابات خطيرة بين موظفي شركة "سبيس إكس".

ويشار إلى أن إيلون ماسك قام، في وقت سابق، بنشر مجموعة من التصريحات دعت إلى الرفع المبكر للتدابير التقييدية التي تم إدخالها في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا، حيث غرد عبر "تويتر" ردا على مقال في وول ستريت جورنال ، "هل الحجر الصحي ينقذ حياة الناس": قائلا "أعيدوا للناس حريتهم".