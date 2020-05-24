الصين تقول كلمتها: إما التعاون الجماعي أو حرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمره الصحفي أن "الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي".

وأضاف وانغ يي قائلا: "بكين و​واشنطن​ تقتربان من حافة حرب باردة جديدة"، مشدّدًا على أنّ "للأسف، هناك "فيروس سياسي" في ​الولايات المتحدة الأمريكية​، بالإضافة إلى الدمار الناجم عن وباء "​كورونا​".

وتوترت العلاقات بين الصين وأمريكا بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذالك في المختبر وإحراقه عمدا.