سقوط باب طائرة عسكرية على مدرسة في دبلن... فيديو

سقط باب معدني من طائرة هليكوبتر عسكرية أيرلندية على مدرسة ثانوية في دبلن، أثناء تنفيذها عملية إنقاذ.

وقال متحدث باسم الجيش الإيرلندي في تصريح له، إن الباب الخلفي انفصل أثناء عودة طائرة الهليكوبتر إلى مطار كاسمينت جنوب غرب العاصمة قبل الساعة السادسة عصرا بالتوقيت المحلي.

وبحسب "بي بي سي" فإن الطائرة التي انفصل بابها من نوع "AW139"، وتستخدم للخدمات الطبية، وهبطت الطائرة بسلام في منطقة مولي بارك في إحدى ضواحي مدينة دبلن.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي ضحايا نتيجة الحادث، وأن المروحية كانت تنفذ عملية إنقاذ ونقل مرضى إلى مستشفى دبلن.

ووصلت الشرطة الإيرلندية إلى مكان الحادث (مدرسة ثانوية) خلال خمس دقائق فقط، وسيتم إعادة الباب إلى سلاح الجو الإيرلندي.

وبدأت السلطات تحقيقا حول الحادثة، وصدر بيان عن الجيش الإيرلندي جاء فيه "بمجرد تحليل المنطقة ستتم إزالة الباب ونقله إلى بالدونيل"، وأضافت "الخدمة الجوية الطارئة ستستأنف عملها صباح الجمعة بطائرة وطاقم بديل".