جونسون: بريطانيا تعيد فتح المدارس الابتدائية بشكل جزئي بداية من الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، أن عدد الوفيات في المملكة بسبب وباء كوفيد-19 بلغ 36793 حالة بعد تسجيل 118 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مشيرًا أيضًا إلى أنه سيتم فتح المدارس الابتدائية بشكل جزئي بداية من الإثنين الموافق الأول من يونيو/ حزيران.

القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون في مؤتمر صحفي:

"نحن في وضع يسمح بالتحرك نحو المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، نريد بداية إعادة أطفالنا إلى المدراس بطريقة مدروسة، سنبدأ بشكل جزئي بداية من الأول من يونيو بفتح المدارس الابتدائية"

من جهة ثانية أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 118 حالة وفاة بوباء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 36793 حالة، في وقت قررت الحكومة بدء الدراسة بشكل جزئي بالمرحلة الابتدائية الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن هناك 118 حالة وفاة من المصابين بوباء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 2409 إصابة جديدة بالوباء.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد المصابين بالمملكة بلغ 259559 حالة بينهم 36793 وفاة منذ تفشي الوباء.