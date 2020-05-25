بعد 69 يوما... أول دولة أوروبية تعلن انتهاء كورونا

تأكدت 324 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في الجبل الأسود مع تسع وفيات، قبل أن يعلن رئيس وزرائها، اليوم الاثنين، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد في خطوة بالغة الأهمية لصناعة السياحة، وتأتي بعد 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة.

وقال رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض نقلته "رويترز": "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في أوروبا".

وابتدأ ماركوفيتش المؤتمر الصحفي بخلع الكمامة.

وفى أوائل مارس/آذار، أغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة وتعتمد على عائدات السياحة، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس، وجرى تخفيف القيود تدريجيا منذ 30 مارس/آذار.

وأضاف ماركوفيتش أن الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان.

وللحد من انتشار الفيروس، نشر الجبل الأسود أيضا قوائم بأسماء وعناوين الأشخاص المعزولين ذاتيا، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وعزل بلدية بأكملها لأسابيع.

كما فرضت سلطات الجبل الأسود غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.