شركة أمريكية تبدأ تجربة لقاح يقدم "حماية طويلة الأمد" من فيروس كورونا

قالت شركة نوفافاكس الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد، والمسبب لمرض كوفيد 19.

وأضافت الشركة، أنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية في يوليو/ تموز المقبل.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت الشركة التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية إنها "حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسا في جعل اللقاحات تستدعي "مناعة قوية" بما في ذلك من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة، وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية.

وقالت نوفافاكس، إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو/تموز.

Novavax starts Phase 1 clinical trial of COVID-19 vaccine https://t.co/rCCxR5KEon pic.twitter.com/jXNzFvHPqp — CNA (@ChannelNewsAsia) May 25, 2020

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى، لإيجاد مضاد سمي لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم وأودى بحياة 343000 آخرين.

وأشارت نوفافاكس إلى أنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وتابعت نوفافاكس، أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة وخفض مرض كوفيد-19 في نطاق عمري أوسع، وفقا لرويترز.

