سوريا وليبيا محور مباحثات روسية مصرية اليوم

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مع السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، الوضع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "ناقش الطرفان بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض بسوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد".

وأشار البيان إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا، المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، تم بحثها أيضا، موضحاً أن المحادثات جرت أمس 25 أيار/ مايو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا تطورات ميدانية في المعارك الدائرة بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وتعاني سوريا من أزمة ممتدة على مدار 9 سنوات خلفت دمارا كبيرا وانهيارا في العملة المحلية، بالإضافة لمواجهات عسكرية جرت على إثرها في موسكو محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يوم 5 آذار/ مارس الماضي، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/ مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي "إم 4" بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 آذار/ مارس".