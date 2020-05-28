ميلانيا ترامب تعلق قبل زوجها على إلغاء إطلاق المركبة الفضائية "دراغون"

علقت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، على إلغاء رحلة المركبة الفضائية "كرو دراغون" يوم أمس الأربعاء، ليعقب ذلك تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الإلغاء.

وقالت ميلانيا في تغريدة، "لم تتمكن مركبة "كرو دراغون" من الانطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية، فسلامة رواد الفضاء في وكالة ناسا يجب أن تكون ذات أولوية".

وتابعت، "أنا متأكدة أن الإطلاق القادم الذي سيجري قريبا، سيكون آمنًا وناجحًا".

.@SpaceX #CrewDragon spacecraft wasn’t able to launch today due to bad weather - but the safety of our @NASA astronauts must come first. I’m confident the next launch will happen safely & successfully in the near future! — Melania Trump (@FLOTUS) May 27, 2020

وكتب ترامب على تويتر بعد تأجيل الرحلة: "شكرا وكالة ناسا وSpaceX، لعملهم الشاق وقيادتهم، نتطلع إلى العودة معكم يوم السبت".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من بين المشاهدين فى مركز كينيدي للفضاء فى فلوريدا، حيث تابع عملية انطلاق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراغون" من منصة الإطلاق 39A.

LIVE NOW: History is about to be made. Watch as @NASA_Astronauts #LaunchAmerica to the @Space_Station from American soil for the first time in nine years: https://t.co/U1COQzFy4v https://t.co/U1COQzFy4v — NASA (@NASA) May 27, 2020

وقامت شركة سبيس إكس بتأجيل الإطلاق الأول لرواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء من الولايات المتحدة منذ عام 2011، قبل أقل من 20 دقيقة من الانطلاق، بسبب سوء الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تتم المحاولة التالية في 30 مايو/أيار.