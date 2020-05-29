الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بادعاء نيته تنفيذ "عملية دهس" شمال غرب رام الله.. فيديو وصور

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد الجنود الإسرائيليين شمال غرب رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "حاول مخرب فلسطيني دهس عدد من الجنود الذين يعملون قرب عين ماء شمال غرب رام الله".

وأضاف أدرعي :"القوات ردت بإطلاق نار لتحييد المخرب دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

في السياق ذاته، قالت القناة 13 العبرية: أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي ووصفت إصابته بالخطيرة أثناء محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله".

وفي اتصال هاتفي قال أحد شهود العيان لمراسل "سبوتنيك": "القوات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة صوب سيارة فلسطينية قرب مستوطنة حلميش ودفعت بقوات كبيرة إلى المكان الذي أعلنته منطقة عسكرية مغلقة".