النيران تشتعل في طائرة أ إن-2 بعد هبوطها شرق كازاخستان

أعلنت لجنة الطيران المدني في الجمهورية أن طائرة أ إن-2 التابعة لشركة "تاراز زانا أليم" اشتعلت فيها النيران في مطار المنطقة السكنية أوردجار (في مقاطعة شرق كازاخستان) بعد هبوطها، ولم يكن هناك أشخاص على متنها وقت نشوب الحريق، ولم تقع إصابات.

وقالت اللجنة في بيان: "اليوم، بعد الهبوط في الساعة 15:31 (12:31 بتوقيت موسكو) ، اشتعلت النيران في طائرة AN-2 التابعة لشركة طيران تاراز زان أليم. أكملت الطائرة الرحلة من سيمي- أوردجار. هبطت الطائرة الساعة 15:25 (12:25 بتوقيت موسكو). وقت نشوب الحريق لم يكن هناك أشخاص على متن الطائرة".

وفقا للجنة، في 15:50 (12:50 بتوقيت موسكو) تم إخماد الحريق.

بدأت إدارة التحقيق في الحوادث التابعة لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية عملية الفحص.