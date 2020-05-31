هل هو الربيع الأمريكي؟... آلاف الكنديين يخرجون في مظاهرات ضد العنصرية... فيديو

شهدت مدينة تورونتو، أكبر مدن كندا، مظاهرات واسعة احتجاجا على طريقة تعامل السلطات الكندية والأمريكية مع الزنوج والسكان الأصليين في البلاد، في أول مشهد لامتداد الاحتجاجات إلى بلدان أخرى، يذكر بمشاهد احتجاجات "الربيع العربي".

وتجمع ألاف المحتجون رافعين رايات تطالب بإيقاف التصرفات والاعتداءات العنصرية في كل من كندا وأمريكا، حملت شعار "العدالة من أجل ريجس".

المتظاهرون اللذين عبروا وسط مدينة تورونتو، أمس السبت، حملوا لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتلنا" وأخرى بعنوان "حياة السود مهمة"، وهتفوا وقائلين "عار ، عار" و"قل اسمها"، في إشارة لفتاة كندية لقت حتفها بسبب طريقة تعامل السلطات، بحسب صحيفة " torontosun" الكندية.

Currently: Thousands gather for #JusticeforRegis (the #Toronto woman who died after falling from a balcony earlier this week during an interaction with police) chanting #BlackLivesMatter

Yes, they do. pic.twitter.com/uUu6a74S8f — Renée S. Suen 孫詩敏 (@rssuen) May 30, 2020

ونظم الاحتجاج من قبل تجمع يحمل اسم "العدالة من أجل ريجيس"، وهو تجمع يطالب بإيقاف أعمال العنف التي تطال الزنوج والسكان الأصليين والزنوج في كندا وأمريكا.

وتشكل هذا التجمع بعد مقتل فتاة تدعى ريجيس كورشينسكي باكيت (29 عامًا) بسقوطها من شرفة شقتها في الطابق الرابع والعشرين في تورونتو بينما كانت الشرطة حاضرة مساء الأربعاء الماضي، الأمر الذي فجر أزمة في المدينة.

@ the Toronto protest pic.twitter.com/Gs1kqf2vmT — Hi guys (@howcomeyousmell) May 30, 2020

وأنشأت شرطة المدينة حواجز إضافية خارج مقرات الشرطة في تورونتو بالإضافة لحواجز حول المتظاهرين مع تعزيزات لعناصر الشرطة مع حدوث بعض المشاحنات بين الطرفين.