هل هو الربيع الأمريكي؟... آلاف الكنديين يخرجون في مظاهرات ضد العنصرية... فيديو

وتجمع ألاف المحتجون رافعين رايات تطالب بإيقاف التصرفات والاعتداءات العنصرية في كل من كندا وأمريكا، حملت شعار "العدالة من أجل ريجس".
المتظاهرون اللذين عبروا وسط مدينة تورونتو، أمس السبت، حملوا لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتلنا" وأخرى بعنوان "حياة السود مهمة"، وهتفوا وقائلين "عار ، عار" و"قل اسمها"، في إشارة لفتاة كندية لقت حتفها بسبب طريقة تعامل السلطات، بحسب صحيفة " torontosun" الكندية.
Currently: Thousands gather for #JusticeforRegis (the #Toronto woman who died after falling from a balcony earlier this week during an interaction with police) chanting #BlackLivesMatter— Renée S. Suen 孫詩敏 (@rssuen) May 30, 2020
Yes, they do. pic.twitter.com/uUu6a74S8f
ونظم الاحتجاج من قبل تجمع يحمل اسم "العدالة من أجل ريجيس"، وهو تجمع يطالب بإيقاف أعمال العنف التي تطال الزنوج والسكان الأصليين والزنوج في كندا وأمريكا.
March in Toronto. pic.twitter.com/we1ngDv0vy— shinan govani (@shinangovani) May 30, 2020
وتشكل هذا التجمع بعد مقتل فتاة تدعى ريجيس كورشينسكي باكيت (29 عامًا) بسقوطها من شرفة شقتها في الطابق الرابع والعشرين في تورونتو بينما كانت الشرطة حاضرة مساء الأربعاء الماضي، الأمر الذي فجر أزمة في المدينة.
@ the Toronto protest pic.twitter.com/Gs1kqf2vmT— Hi guys (@howcomeyousmell) May 30, 2020
وأنشأت شرطة المدينة حواجز إضافية خارج مقرات الشرطة في تورونتو بالإضافة لحواجز حول المتظاهرين مع تعزيزات لعناصر الشرطة مع حدوث بعض المشاحنات بين الطرفين.
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