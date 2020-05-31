سفينة "دراغون" تلتحم بنجاح مع محطة الفضاء الدولية

التحمت سفينة " Crew Dragon"، التي انطلقت يوم أمس السبت، التي تحمل على متنها رواد فضاء من وكالة "ناسا"، بشكل أتوماتيكي مع محطة الفضاء الدولية.

ويشار إلى أن السفينة انطلقت من موقع الإطلاق في كيب كانافيرال يوم أمس السبت. وتعد أول رحلة مأهولة تجربيبة للسفينة، وأول إطلاق مأهول للولايات المتحدة منذ عام 2011، حيث يتواجد على متنها رائدا الفضاء داج هيرلي وبوب بينكين.

ووفقا للمذيع، الذي يعلق على البث المباشر فإن الالتحام تم في الساعة 10:17 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، كما أن محطة الفضاء الدولية كانت فوق شمال الصين ومنغوليا أثناء الالتحام.

يتبع...