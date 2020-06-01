فيروس كورونا يعصف بإيرادات إسبانيا من السياحة

قال مكتب الإحصاءات الوطني الإسباني، اليوم الاثنين، إن إسبانيا لم تستقبل أي سائح في أبريل/ نيسان بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، مما قلص دخل القطاع الهام بمقدار النصف تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الإحصاءات إن السياح لم ينفقوا سوى 11.7 مليار يورو (13.02 مليار دولار) من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان، وهو ما يقل بنسبة 48 في المئة عن نفس الفترة قبل عام.

واستقبلت إسبانيا، التي دخلت في عزل عام منتصف مارس/ آذار لاحتواء الجائحة، 10.58 مليون سائح فقط في الأشهر الأربعة، أي نصف عدد زوارها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشكل السياحة عادة أكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، ثاني بلدان العالم جذبا للزائرين بعد فرنسا.