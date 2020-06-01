أمير بلجيكي يعتذر للمواطنين بعد إصابته بفيروس كورونا

وأصيب الأمير بالعدوى إثر حضوره حفلا اخترقت خلاله قواعد الحجر الصحي في إسبانيا، بحسب موقع "يورونيوز".

والأمير يواكيم يحل في المرتبة العاشرة في سلم المؤهلين لتولي العرش في بلجيكا.

وأعلن القصر الملكي أن الأمير "أعرب عن عميق أسفه إزاء التصرفات الصادرة منه، وقال إنه سيتحمل النتائج".

واعتذر الأمير عن عدم احترامه لإجراءات الحجر الصحي خلال رحلته، وقال إنه لم يقصد إهانة أو عدم احترام أي شخص.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت اليوم الإثنين 136 حالة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الاصابات في بلجيكا إلى 58517، وتسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9486، وفقا لموقع "بلجيكا 24".