سلطات نيويورك تمدد حظر التجوال حتى نهاية الأسبوع

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال الليلي في المدينة حتى نهاية الأسبوع، وسط الاضطرابات المستمرة بعد مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد.

وقال دي بلاسيو:" "سنتخذ خطوات فورية لضمان السلام والنظام اليوم وطوال الأسبوع في نيويورك، سنقوم بتمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع".

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2020

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فرض دي بلاسيو، حظر تجول ليلي في المدينة اعتبارا من يوم أمس الاثنين على خلفية اتساع رقعة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة وما يرافقها، من أعمال شغب.

ويأتي الإعلان عن فرض حظر التجول في وقت انطلقت فيه تظاهرات جديدة، إذ احتشد حوالي ألف شخص في ساحة "تايمز سكوير" مساء الاثنين.

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد واحتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.