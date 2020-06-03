إسرائيل تقرر فتح المدارس رغم تزايد إصابات كورونا

رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية في إسرائيل، وتحذيرات وزارة الصحة، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إغلاق المدارس ورياض الاطفال.

وبحسب هيئة البث الإذاعية الإسرائيلية "مكان"، "اتخذ القرار خلال مشاورات أجراها نتنياهو مع بعض الوزراء بخلاف موقف وزارة الصحة التي أوصت بإغلاق الصفوف الإعدادية والثانوية في اورشليم القدس".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر أن تجرى اليوم جلسة أخرى لتقييم الأوضاع.

ولفتت الهيئة إلى أنه تقرر عدم فتح المدارس في قرية حورة في النقب بسبب تفشي الفيروس، وكذلك عدم فتح مدرستين في أم الفحم.

ونقل الموقع عن حابس العطاونة رئيس مجلس حورة المحلي، قوله إن "المؤسسات التعليمية في القرية ليست جميعها مغلقة".

وأضاف: "المدارس ورياض الأطفال في ثلاثة أحياء مغلقة منذ أسبوعين بسبب كورونا، بقية مدارس حورة ظلت مفتوحة".

وأعلنت بلدية بئر السبع اغلاق المدرسة الثانوية (ج) في المدينة بعد رصد إصابة إحدى الطالبات بالفيروس، وأشار الموقع إلى أن هذه المدرسة فيها ما يقارب ألفا وتسعمئة وخمسين طالبا.

وسجلت إسرائيل أمس 126 إصابة وهو ما يزيد بـ18 حالة عن اليوم الذي سبقه.