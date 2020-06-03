وكالة: رئيس الوزراء العراقي يفاجئ قائد فيلق القدس الإيراني بـ"شرط الدخول الرسمي"

وصل قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، مع وفد حكومي إيراني يضم وزير الطاقة رضا اردكانيان ومسؤولين آخرين.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "قائد فيلق القدس الإيراني، اسماعيل قاآني، دخل بغداد بشكل رسمي بعد حصوله على تأشيرة دخول من الخارجية العراقية ضمن الوفد الذي وصل صباح اليوم".

وأضافت، أن دخوله جاء "بعد إصرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن يكون دخول جميع الشخصيات السياسية والعسكرية ومن جميع الدول بشكل وفود رسمية حصرا".

وتأتي الزيارة بالتزامن مع تحضير العراق وأمريكا، للدخول بمفاوضات قد تنتهي بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من العراق، وستعقد المفاوضات منتصف الشهر الجاري، على أكثر من مستوى، وتبدأ بمستوى مسؤولين في البلدين، قبل أن تكون على المستوى الوزاري.