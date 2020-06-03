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    احتجاجات في أمريكا على مقتل مواطن تحت ركبة شرطي

    أبي لقد غيرت العالم...ابنة جورج فلويد تبهر المحتجين... فيديو

    © AP Photo / Ringo H.W. Chiu
    العالم
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    ظهرت ابنة الراحل جورج فلويد في الاحتجاجات على مقتا والدها ، وهي تصرخ "أبي لقد غيرت العالم".

    ويظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جيانا فلوريد، (6 أعوام) وهي تبتسم بفخر وتجلس على أكتاف محترف كرة السلة السابق ستيفن جاكسون، وهي تصرخ "أبي لقد غيرت العالم".

    وفي منشور على موقع "إنستغرام"، تم نشره على حساب ستيفن، يمكن رؤية جيانا وهي تمسك بيدي نجم الدوري الأمريكي للمحترفين السابق.

    وعلّق ستيفن على الفيديو "نعم إنها جيجي ابنة جورج فلويد الذي غيّر العالم".

    وقالت روكسي زوجة فلوريد البالغة من العمر 46 سنة، وهي تقف برفقة ابنتها جيانا "ليس لدي الكثير لأقوله، لا يمكنني حتى جمع الكلمات معًا الآن".

    وتابعت روكسي "أريد أن يعرف الجميع ما أخذه مني هؤلاء الضباط، ففي نهاية المطاف، يذهب كل منهم إلى منزله ويكونون مع عائلاتهم.. جيانا ليس لديها أب الآن.. لن يراها تكبر أبدًا، وتتخرج، ولن يمشي برفقتها أبدًا في ممر زفافها".

    وأضافت "إذا وقعت في مشكلة وتحتاج إلى والدها، فهي لا تملك ذلك بعد الآن، أنا هنا من أجل طفلتي وأنا هنا من أجل (جورج) لأنني أريد العدالة له، كان جورج شخصا جيدا، بغض النظر عما يعتقده أي شخص".

    وقالت روكسي "تذكرت اللحظة التي ولدت فيها جيانا وكم كان جورج سعيدًا جدًا لكونه معها".

    وتوفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه، ما أدى إلى وفاته اختناقا.

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    الكلمات الدلالية:
    العالم, احتجاجات, ابنة
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