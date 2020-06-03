"تيك توك الأطفال".... إطلاق تطبيق تعليمي ترفيهي جديد

وبحسب الموقع الرسمي للتطبيق الجديد فإن Zigazoo يتوفر مجانا للأطفال ويستهدف من هم في مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الإعدادية، ويمكن للأطفال من خلاله حل التمارين التي تقدم على شكل مقاطع فيديو قصيرة، ومشاركة الإجابات مع الأصدقاء، ومن أمثلة التمارين كيفية إنشاء بركان باستخدام صودا الخبز إضافة إلى صنع الكسور الرياضية من الطعام.

ولضمان خصوصية التطبيق، يقول رينغلستاين: إنه يتعين على الآباء أن يكونوا المستخدمين الأساسيين للتطبيق، ويجب على المستخدمين قبول طلبات صداقة من أجل رؤية المحتوى الخاص بهم"، وهي خطوة يرى مطور التطبيق أنها مفتاح لتجنب المسيئين، أو التسلط المحتمل.

وكان رينغليستاين قد أسس سابقًا شركة UClass التي توفر لموظفي المناطق، والمدارس، والمنظمات خدمة تخزين الملفات ووضع علامة عليها، وتنظيمها، ومشاركتها، والبحث فيها، وعرضها، وتنزيلها.

وصرح رينغليستاين بأنه خشي على أطفاله من الإفراط في استخدام الشاشات إبَّان إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا أطلق تطبيقه الجديد "زيغازوو" الذي يحول وقت استخدام الجهاز المحمول إلى وقت للتعلم والترفيه في الوقت ذاته.