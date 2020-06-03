مناوشات بين الشرطة ومتظاهرين في لندن خلال احتجاج ضد العنصرية... فيديو

قال مصور من "رويترز" إن مناوشات وقعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومحتجين بالقرب من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينج ستريت، اليوم الأربعاء، خلال مسيرة خرجت للتنديد بالعنصرية بعد وفاة جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية.

وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في المظاهرة، وقام بعضهم بنشر مقاطع منها عبر "تويتر"التي لا تزال سلمية حتى الآن.

If you are from London please take care pic.twitter.com/S2wkRZ3Wzk — bubbles ✰ (@tobesoniaII) June 3, 2020

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" عبر صفحتها الرسمية بعضا من الاحتجاجات المشتعلة في لندن.

Protesters have gathered in Brixton at the Windrush memorial site following the death of unarmed black man George Floyd in the US



Read the latest here: https://t.co/YS1g8aXDfd pic.twitter.com/WSE4q7LH0s — SkyNews (@SkyNews) June 3, 2020

احتج آلاف الأشخاص في لندن وبرلين وباريس وأستراليا تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود ظهر في تسجيل مصور وهو يحاول التنفس بصعوبة بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في مينابوليس.

Les manifestants scandent « Justice pour Adama », Toulouse est de retour, des milliers de personnes mobilisés ✊🏻✊🏽✊🏿 #BlackLivesMatter #Toulouse #JusticePourAdama #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/lLF1t4AVH1 — Gilets Jaunes Toulouse 👷‍♀️🌍 (@GiletsToulouse) June 3, 2020

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين في إشعال احتجاجات في الولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.