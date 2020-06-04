لحظات مرعبة توثق ابتلاع البحر لقرية صغيرة بسكانها... فيديو

تسبب انهيار أرضي قوي إلى جرف قرية صغيرة مؤلفة من ثمانية منازل إلى البحر، في مقاطعة فينمارك في أقصى شمال النرويج.

وقام أحد السكان المحليين بتصوير لقطات مرعبة ترصد لحظة انجراف المنازل، في حين باشرت السلطات المختصة عمليات الإنقاذ عن طريق الجو والبحر.

وتم إجلاء بعض سكان القرية بواسطة طائرات هليكوبتر، فيما تراقب هيئة الموارد المائية والطاقة النرويجية الوضع، تحسبا لانهيارات جديدة.

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية تمثل خطورة جيولوجية هامة في معظم أنحاء النرويج، ويتمثل الانهيار الأرضي بحركة الصخور والتربة.