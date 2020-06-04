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    احتجاجات جورج فلويد - عناصر الحرس الأمريكي يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020

    في جميع أنحاء أمريكا... الشرطة تنضم إلى المحتجين وتشاركهم الرقص... فيديو

    © AFP 2020 / Agustin Paullier
    العالم
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    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (48)
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    انتشرت الاحتجاجات السلمية إلى جانب أعمال الشغب والعنف في جميع أنحاء أمريكا بعد مقتل رجل ذو أصول أفريقية على يد شرطي في منيابوليس.

    وقامت الشرطة في نبراسكا بالرقص مع المواطنين على أغنية "Cupid Shuffle" ونال مقطع الفيديو المنشور على تويتر قرابة 7 آلاف إعجاب وحوالي ألفي مشاركة.

    وعلق أحدهم على الفيديو: "هذا الفيديو يرمز إلى الأمل... الأمر الذي يحتاجه الكثير من الناس الآن".

    ورقصت الحشود أيضا على أغنية مايكل جاكسون "Man in the Mirror" وأغنية "Lean on me".

    ومشى المتظاهرون في مسيرة في مدينة سيراكيوز، ولاية نيويورك، وصاح الجموع، "ماذا نريد؟ العدالة، متى نريدها؟ الآن".

    وسرعان ما بدأت الموسيقى باللعب وتحولت المسيرة إلى الرقص.

    وقامت طفلة في مدينة لويزا في بورتوريكو الأمريكية بأداء رقصة على إيقاع طبلة تقليدية مذكرة بتراثها الأفريقي.

    وهتف المحتجون للطفلة ونال مقطع الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة.

    وانضم ضابط شرطة للرقص مع الأطفال خلال الاحتجاج في نيوجيرسي وقال أحد منظمي المسيرة، "لا نريد أن نفرق، هذا الشخص أبيض وذلك أسود نريد أن نرى الجميع معا، نريد أن يتوقف قتل السود، لكن لا نريد رؤية أعمال الشغب... نريد فقط لهذا الشيء أن يتغير".

    أما في ولاية فرجينيا فانضم ضباط الشرطة مرة أخرى إلى المواطنين لأداء رقصة "Electric Slide".

    اندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أياار الماضي. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".

    الموضوع:
    احتجاجات جورج فلويد (48)

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