في جميع أنحاء أمريكا... الشرطة تنضم إلى المحتجين وتشاركهم الرقص... فيديو

انتشرت الاحتجاجات السلمية إلى جانب أعمال الشغب والعنف في جميع أنحاء أمريكا بعد مقتل رجل ذو أصول أفريقية على يد شرطي في منيابوليس.

وقامت الشرطة في نبراسكا بالرقص مع المواطنين على أغنية "Cupid Shuffle" ونال مقطع الفيديو المنشور على تويتر قرابة 7 آلاف إعجاب وحوالي ألفي مشاركة.

وعلق أحدهم على الفيديو: "هذا الفيديو يرمز إلى الأمل... الأمر الذي يحتاجه الكثير من الناس الآن".

Quite a sight happening in Lincoln tonight... @Lincoln_Police officers announce the "Hold Cops Accountable" initiative with local black community leaders.



Now, they're doing the Cupid Shuffle outside the @MaloneCenterLNK



(📹: @EllisWiltsey) pic.twitter.com/8F7MrSTiIn — Bill Schammert (@BillSchammert) June 3, 2020

ورقصت الحشود أيضا على أغنية مايكل جاكسون "Man in the Mirror" وأغنية "Lean on me".

ومشى المتظاهرون في مسيرة في مدينة سيراكيوز، ولاية نيويورك، وصاح الجموع، "ماذا نريد؟ العدالة، متى نريدها؟ الآن".

وسرعان ما بدأت الموسيقى باللعب وتحولت المسيرة إلى الرقص.

Protest turns into a dance party in downtown #Syracuse because they walked 23 miles today! pic.twitter.com/REZLDiKOIW — Catie O'Toole (@CatieOToole) June 2, 2020

وقامت طفلة في مدينة لويزا في بورتوريكو الأمريكية بأداء رقصة على إيقاع طبلة تقليدية مذكرة بتراثها الأفريقي.

In Loìza, Puerto Rico they are protesting for Black Lives Matter with bomba, the islands traditional music which is rooted in Boricua’s African heritage pic.twitter.com/IKk1RKvbOq — La Taína (@Destineyteresa) June 3, 2020

وهتف المحتجون للطفلة ونال مقطع الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة.

وانضم ضابط شرطة للرقص مع الأطفال خلال الاحتجاج في نيوجيرسي وقال أحد منظمي المسيرة، "لا نريد أن نفرق، هذا الشخص أبيض وذلك أسود نريد أن نرى الجميع معا، نريد أن يتوقف قتل السود، لكن لا نريد رؤية أعمال الشغب... نريد فقط لهذا الشيء أن يتغير".

NPD Officer Steven Carles showed his dance moves at the peaceful protest in downtown Newark tonight! 🕺👏 pic.twitter.com/eXufCE4w8K — Newark Police PIO (@NewarkPD_OH_PIO) June 2, 2020

أما في ولاية فرجينيا فانضم ضباط الشرطة مرة أخرى إلى المواطنين لأداء رقصة "Electric Slide".

اندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أياار الماضي. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".