ميركل تؤكد أنها لا تعتزم الترشح لمنصب المستشارة الفدرالية مرة أخرى

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، عدم نيتها الترشح لمنصب المستشارية الفدرالية مرة أخرى.

برلين – سبوتنيك. وقالت ميركل رداً على سؤال الصحفي إذا كانت تعتقد أنها يجب أن تواصل "تحمل مسؤوليتها" على خلفية أزمة فيروس كورونا والترشح في الانتخابات القادمة: "لا. لا. بالفعل لا.".

وأضافت: "هذا بالتأكيد".

وكانت ميركل أعلنت سابقاً، أن الفترة الرابعة التي تتولاها حاليا في منصب المستشارة، ستكون الأخيرة بالنسبة لها، مؤكدة أنها لن تترشح مجددا للمنصب في الانتخابات البرلمانية ولا للبرلمان الألماني عام 2021.

يذكر أن أنغيلا دوروثيا ميركل، ولدت في الـ 17 تموز/يوليو عام 1954 في هامبورغ، حيث نشأت وترعرعت في ألمانيا الشرقية آنذاك، وتخرجت من جامعة لايبزيغ، ثم عملت في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية العلوم بألمانيا الشرقية.

وفازت ميركل بانتخابات البوندستاغ الألمانية لأول مرة وحصلت على تفويض نائب عام 1990، ثم انتخبت مباشرة للبوندستاغ ضمن دائرتها الانتخابية في بوميرانيا الغربية، لمدة ست مرات متتالية.

وبعد فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات عام 2005، أصبحت ميركل المستشارة الألمانية الاتحادية، وأول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في تاريخ البلاد. كما فازت بانتخابات 2009 للمرة الثانية، وهي تشغل حاليا منصب المستشار للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزها بالانتخابات عام 2017.