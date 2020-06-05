ناشط أمريكي: نحن نحتج ضد الشرطة والقانون وأنتم ترسلون المزيد من الشرطة والقانون

قال الناشط الأمريكي ومحارب لحقوق العامة، جوماني وليامز، في كل مرة تحدث حادثة (عنصرية) كهذه، أنتم (السلطات) ترسلون المزيد من الشرطة والقوانين ونحن نحتج ضد هذا وأنتم ترسلون المزيد.

وجاءت تصريحات وليامز ردا على السلطات، التي تدافع عن تكتيكات الشرطة وحظر التجول، قائلين إننا بحاجة لحماية الممتلكات.

وقال وليامز: "بالطبع يجب علينا حماية الممتلكات وأن نؤكد سلامة الناس، لكن أين هي الجهود المبذولة من أجل حماية حياة السود؟".

I hear the Mayor/Governor defending policing tactics and curfews, saying we need to protect property. Protecting property we understand.



But where is the same energy, the same urgency, for protecting Black lives?#BlackLivesMatter#GeorgeFloydMemorial pic.twitter.com/tjz3Ybc835 — Jumaane Williams (@JumaaneWilliams) June 4, 2020

وتابع الناشط: "لكن في الوقت الذي أنتم لا تشعرون بالأمان، نحن علينا أن نبذل كل جهودنا لحماية حياة السود، فحياة السود غير مهمة في مدينة نيويورك وفي هذه البلاد...".

وشدد وليامز: "لدينا الرئيس غير المناسب ولدينا العمدة غير المناسب لمواجهة الأوقات التي نمر بها الآن".

وتجاوزت حصيلة الاعتقالات خلال الاحتجاجات المنددة بمقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض، 10 آلاف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وتشهد الولايات المتحدة، منذ 26 مايو/أيار الماضي، احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.