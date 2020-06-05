بعد حملة انتقادات واسعة تغريدة لأردوغان تعلق قرارا مهما في تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن قرار إلغاء الحظر الشامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بسبب الانتقادات الشعبية الواسعة التي لحقت بالقرار الصادر أخيرا.

وغرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: إن "الحكومة التركية اضطرت لفرض الحظر الشامل في عطلة نهاية الأسبوع بعد ارتفاع عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى نحو 700 ألف مصاب".

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020

وأضاف أردوغان، قائلا: "لكن ردود الفعل التي تلقيناها من شعبنا دفعتنا لإعادة تقييم القرار وتم إلغاء الحظر الشامل الآن".

كما حث الرئيس التركي المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة العامة.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الخميس، فرض أمر بالبقاء في المنزل في 15 مدينة للحد من انتشار الفيروس مواصلة العمل بتطبيق الحظر الشامل في عطلة نهاية الأسبوع.