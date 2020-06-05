تركيا... إسقاط عضوية نواب معارضين في البرلمان

أعلنت وكالة تركية، اليوم الجمعة، عن إسقاط البرلمان التركي لعضوية ثلاثة نواب معارضين، وذلك بعد إدانتهم بقضايا عدة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن البرلمان التركي اتخذ قرار رسميا بإسقاط صفة النيابة عن ثلاثة نواب معارضين هم أنيس بربر أوغلو النائب عن "حزب الشعب الجمهوري"، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من "​حزب الشعوب الديمقراطي​" بعدما تمّت إدانتهم في إطار قضايا عدّة. ويمهّد هذا القرار الطريق لسجن هؤلاء النواب، الّذين صدرت بحقّهم عقوبات ب​السجن​.

وقد أصدر مكتب المدّعي العام في مدينة ​ديار بكر​ ذات الأغلبيّة الكرديّة، مذكّرة اعتقال ضدّ العضوين في حزب الشعوب الديمقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويّتهما في البرلمان.

وكان قد حُكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو ستّ سنوات عام 2018، بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركيّة، ولكن تمّ الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن، نظرًا إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.