تسجيل
11:25 GMT05 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أقنعة طبية في بلجيكا

    جامعة تركية تطور كمامات إلكترونية قادرة على قتل الفيروسات تلقائيا

    © AFP 2020 / JAMES ARTHUR GEKIERE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104536/50/1045365054_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_66e991df88c7dd2524b879cc47a34b1f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202006051045630382-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7/

    أكد الأطباء أن الوقاية هي الخيار الأفضل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فعلى الرغم من أن الكمامة الطبية من المستلزمات التي نادت بها منظمة الصحة العالمية عند ظهور المرض، إلا أن قلة توافرها في الأسواق دفع بعضهم إلى استبدالها بكمامات متعددة الاستخدام.

    طورت جامعة آقسراي التركية نوعا خاصا من الكمامات، يمنع الفيروسات والميكروبات، من دخول الجسم خلال التنفس.

    ويتلخص عمل النوع الجديد من الكمامات عبر نظام إلكتروني طوره عضو الهيئة التدريسية في قسم نظم المعلومات في جامعة آقسراي البروفيسور طارق يلماز، وزميله في كلية الهندسة الكهربائية، الدكتور أمرة أرسلان، وفقا لوكالة "الأناظول" التركية.

    وتستطيع الكمامات الإلكترونية، التي جرى تطويرها في إطار مشروع للحد من انتشار فيروس كورونا، القضاء على الفيروسات والميكروبات عن طريق حبسها بفضل الأشعة فوق البنفسجية.

    وقال يلماز، إن تطوير الكمامات جاء نتيجة جهود مضنية، وبعد مجموعة من الدراسات الأكاديمية والأنشطة البحثية، مشيرا أن نقص الكمامات تسبب في انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم.

    وأوضح يلماز أنه عمل بالتعاون مع زميله في الجامعة الدكتور أمرة أرسلان، على إنتاج كمامات تعمل بنظام إلكتروني بكفاءة عالية.

    وقال: "بدأنا بتصميم كمامات بسيطة قابلة للحمل وقادرة على التنظيف الذاتي في المقام الأول، ثم فكرنا في كيفية قتل الفيروسات. في هذه المرحلة، استخدمنا التقنيات الموجودة".

    وتابع: "نحن نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على قتل الفيروس... كانت هذه المعلومة عبارة عن مدخل لفكرة أشمل... لكن كنا بحاجة إلى طريقة لإدخال الأشعة داخل الكمامات للقضاء على الفيروسات المحتملة".

    وأوضح أنهما (يلماز وأرسلان) تمكنا من إنشاء مجال كهربائي في الكمامات للقضاء على الفيروسات العالقة بها بشكل مستمر، وأنهما بهذه الطريقة تمكنا من قتل الفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة للتنظيف الذاتي.

    بدوره، قال الدكتور أمرة أرسلان إنه عمل مع زميله يلماز في هذا المشروع لمدة شهرين تقريبًا.

    وأضاف أنهما أجريا عدة أبحاث واطلعا على مجموعة أخرى ذات الصلة التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم.

    وقال: "تمكنا من جمع المعلومات التي سوف تنير درب هذا المشروع الذي يهدف لإنتاج كمامات إلكترونية قادرة على قتل الفيروسات".

    وتابع: "خصصنا جزءا من الكمامة يستطيع قتل الفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية بواسطة مجال كهربائي. هذا المجال يستطيع التقاط الفيروسات وتدميرها".

    ولفت أرسلان أن النظام الكهربائي في الكمامة يشحن بالبطارية، ويمكن استخدامه بسهولة لمدة 12 ساعة.

    وختم أرسلان بالإشارة إلى أنه وزميله يلماز تقدما بطلب للحصول على براءة اختراع للمشروع، وأنهما يتوقعان اكتمال إجراءات الطلب في وقت قصير.

    وناشدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، بعدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، كما طالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط.

    وشددت المنظمة على أهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

    انظر أيضا:

    مصر تمنع دخول المتاجر دون ارتداء الكمامة الواقية
    أيهما أفضل في مواجهة فيروس كورونا... درع الوجه أم الكمامة؟
    "قد تمثل خطرا كبيرا"... العمر المناسب لارتداء الأطفال الكمامة وفترة ارتدائها
    ابتكار كمامة "كورونا" تتحول إلى سماد عضوي
    الكلمات الدلالية:
    تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة أنجولينا جولي تصل إلى الحفل الـ 84 لتوزريع جوائز أوكسار في لوس أنجلوس 26 فبراير 2012
    الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    3 أطواق نجاة من الجلوس القاتل في العمل
    3 أطواق نجاة من "الجلوس القاتل" في العمل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك