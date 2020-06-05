مستشار أردوغان يوضح شرط إمكانية حدوث تقارب بين بلاده ومصر ويؤكد: لسنا قوة احتلال

قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا، إن تدخل بلاده في ليبيا حال دون سقوط العاصمة الليبية طرابلس في أيدي قوات الجنرال الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر.

وذكر أقطاي، وهو مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، أن حفتر هو الذي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين للسلام في ليبيا.

وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، انسحاب قواته وإعادة تمركزها خارج العاصمة طرابلس بشرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي، "بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا... فإن القيادة العامة تعلن بأنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار".

وذكر أقطاي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "التدخل التركي في ليبيا جاء استجابة للسلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا وليس كقوة احتلال".

وقال أقطاي إن "ليبيا لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمصر وأن التدخل المصري في ليبيا يأتي بغرض الاحتلال ودعم الانقلاب فيها".

وأشار المسؤول التركي إلى إمكانية حدوث تقارب بين بلاده ومصر، شريطة أن يتوقف الجانب المصري عن مهاجمة المصالح التركية.