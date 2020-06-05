ترامب يعلن انتهاء الفوضى في مدينة منيابوليس

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة منيابوليس.

ترمب: الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة منيابوليس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 5, 2020

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه سيتم إعادة فتح الولايات المتحدة الأمريكية وبقوة، مشيرا إلى أن قرار الإعلاق أنقذ حياة الملايين من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن "فيروس كورونا" كان هدية "سيئة جدا" من الصين، كما جدد اتهامه لها بالتسبب في تفشي كورونا عالميا.

كما طالب ترامب ولاية كاليفورنيا بإعادة فتح اقتصادها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت إلى حد كبير الوباء.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن المواطن الأميركي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.