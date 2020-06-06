تركيا ترفض اتهامات مصرية بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

رفضت الخارجية التركية ما وصفته بـ"الاتهامات الباطلة" التي وجهها وزير الخارجية المصري لتركيا بشأن تدريب وإرسال مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا.

وتابع "الدول الداعمة لحفتر بما فيها مصر، تعد أكبر عائق أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

أنطاكيا– سبوتنيك . وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان اليوم السبت، إن "الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لـ (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، أن الطيران المسير التركي استهدف مدنيين في ترهونة.

وقال في مؤتمر صحفي إن ضغوط دولية كبيرة تمارس على الجيش الليبي، مشيرا إلى تلقي مطالب دولية بالتراجع 60 كم عن حدود طرابلس.

وأعلن أن قوات الجيش الليبي تعرضت للقصف أثناء تراجعها، واصفا الأتراك بـ"الغزاة الذين لم يتقيدوا بأي التزامات" أثناء انسحاب الجيش الوطني الليبي.

وأردف أن القوات التركية واصلت استهداف قوات الجيش الوطني رغم وقف إطلاق النار، حيث أنهم كثفوا الغارات الجوية على القوات في ترهونة.

وكشف أن السبب من وراء الإنسحاب من ترهونة هو تجنيب المدينة الدمار، مشيرا إلى وصول القوات إلى منطقة آمنة بعد الانسحاب.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.