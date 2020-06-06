كيف عبرت إيفانكا ترامب عن غضبها من إلغاء خطابها في جامعة أمريكية

عبرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبها من إلغاء خطاب لها كان من المقرر أن تلقيه أمام الطلاب في جامعة بكانساس، وذلك بسبب تلقي والدها انتقادات لطريقة تعامله مع الاحتجاجات القائمة حاليا في الولايات المتحدة إثر وفاة المواطن الأسود، جورج فلويد.

وأعلن المسؤولون في الجامعة إلغاء الخطاب الخميس، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانهم أن إيفانكا ترامب ستتحدث عن بُعد إلى خريجي الجامعة، وقالوا إن حفل تخرج اليوم السبت الخاص بالجامعة التقنية "سيتم إعادة تركيزه" على الطلاب وسيكون خريج التمريض هو المتحدث الوحيد، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وغردت إيفانكا ترامب غاضبة عبر حسابها على موقع "تويتر": "يجب أن يكون حرم جامعاتنا معقلا لحرية التعبير، إن إلغاء الثقافة والتمييز في وجهة النظر يتعارض مع الأوساط الأكاديمية".

وتابعت: "إن الاستماع إلى بعضنا البعض أمر مهم الآن أكثر من أي وقت مضى!".

Our nation’s campuses should be bastions of free speech. Cancel culture and viewpoint discrimination are antithetical to academia.



Listening to one another is important now more than ever!https://t.co/VW6W8TIL9c — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 5, 2020

وأرفقت إيفانكا ترامب مع تغريداتها نسخة مسجلة من خطابها للجامعة التقنية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".