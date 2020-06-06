كيف عبرت إيفانكا ترامب عن غضبها من إلغاء خطابها في جامعة أمريكية

وأعلن المسؤولون في الجامعة إلغاء الخطاب الخميس، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانهم أن إيفانكا ترامب ستتحدث عن بُعد إلى خريجي الجامعة، وقالوا إن حفل تخرج اليوم السبت الخاص بالجامعة التقنية "سيتم إعادة تركيزه" على الطلاب وسيكون خريج التمريض هو المتحدث الوحيد، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وغردت إيفانكا ترامب غاضبة عبر حسابها على موقع "تويتر": "يجب أن يكون حرم جامعاتنا معقلا لحرية التعبير، إن إلغاء الثقافة والتمييز في وجهة النظر يتعارض مع الأوساط الأكاديمية".
وتابعت: "إن الاستماع إلى بعضنا البعض أمر مهم الآن أكثر من أي وقت مضى!".
Our nation’s campuses should be bastions of free speech. Cancel culture and viewpoint discrimination are antithetical to academia.— Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 5, 2020
Listening to one another is important now more than ever!https://t.co/VW6W8TIL9c
وأرفقت إيفانكا ترامب مع تغريداتها نسخة مسجلة من خطابها للجامعة التقنية.
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".
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