مظاهرات مناهضة للعنصرية تجتاح أوروبا وأستراليا... فيديو وصور

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بمدن أوروبية وأسترالية، اليوم، السبت، للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الأمريكية ضد ما وصفوه بـ"وحشية الشرطة".

وتعكس الاحتجاجات المستمرة التي انتشرت في أنحاء العالم تصاعد الغضب إزاء معاملة الشرطة للأقليات وهو الأمر الذي أثاره مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو/أيار بعد أن جثم ضابط شرطة بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا.

#ChampDeMars : environ 1000 personnes pour le moment pour manifester contre le racisme et les violences de la police à l'appel des familles de victimes. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/aAD9aKxQ1m — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) June 6, 2020

وشهدت أوروبا موجة غير مسبوقة من المظاهرات المناهضة للعنصرية شهدت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع.

ففي العاصمة البريطانية لندن، احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة مبنى البرلمان البريطاني وهم يرتدون كمامات الوجه وسط تهديد فيروس كورونا المستجد ورفعوا لافتات وهتفوا قائلين "لا عدالة لا سلام لا للشرطة العنصرية".

A wonderfully peaceful protest through the streets of london. Black lives matter 👏 #londonprotest pic.twitter.com/i6hCh2voqg — rima (@rima__ri) June 6, 2020

وفي بريزبين، وهي واحدة من عدة مدن أسترالية شهدت مسيرات احتجاجية، قالت الشرطة إن 10 آلاف متظاهر تقريبا شاركوا في مسيرة احتجاجية سلمية اليوم السبت وهم يرتدون كمامات. "Black Lives Matter protests take place around Australia" https://t.co/2VO6WhNd6H — Marty b 2020,💙♥️💙♥️💙 DUMP THE CHUMP 🙏 (@martybgood1) June 6, 2020

وحظرت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس المظاهرات التي كانت مزمعة خارج مبنى السفارة الأمريكية وفي البقع الخضراء القريبة من برج إيفل. إلا أن مئات من المتظاهرين، كان بعضهم يحمل لافتات عليها عبارة "حياة السود مهمة"، تجمعوا في ساحة الكونكورد القريبة من مبنى السفارة.

— Farida Gueroult (@Faridagrlt) June 6, 2020

وفي برلين، اكتظت ساحة الكسندر في وسط العاصمة الألمانية بالمتظاهرين، وأقيمت مظاهرات احتجاجية أخرى في هامبورج.

Holy shit this is Berlin protesting for #BlackLivesMatter today. pic.twitter.com/t5yGRfP8hr — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 6, 2020

كما غطى العديد من المتظاهرين وجوههم بأعلام السكان الأصليين، وطالبوا بوقف سوء معاملة الشرطة الأسترالية لهم.