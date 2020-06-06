إعلام: بريطانيا تعتزم تخفيف إجراءات العزل العام الخاصة بوباء كورونا

قالت صحف بريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم تخفيف قواعد العز العام المفروضة والإسراع بخطط الاستثمار الحكومية في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا لإباحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق، بحسب "رويترز".

وأضافت الصحيفة إنه سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرة أشخاص ابتداء من أول يوليو تموز في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن "بوريس يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبه الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف". وأضاف أن رئيس الوزراء يشعر بقلق من توقعات حدوث زيادة كبيرة في عدد العاطلين.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة صنداي تليغراف إن جونسون يعتزم خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مستشفى جديدا كانت قد وعدت بها قبل انتخابات ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتحتل المملكة المتحدة المركز الرابع -عالميا- في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بأكثر من 286 ألف إصابة، والمركز الثاني من حيث الوفيات بواقع أكثر من 40 ألف وفاة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس حول العالم 6.8 مليون مصاب، بينهم ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.