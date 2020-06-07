دراسة: فيروس كورونا يختلف من منطقة لأخرى

توصل مجموعة من الباحثين في بريطانيا، من خلال دراسة أجروها، إلى أن هناك نسخا مختلفة بشكل قليل من فيروس كورونا في مناطق مختلفة بالبلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الباحثين في معهد كوادرم يحاولون وضع خريطة جينية للفيروس بحسب مناطق تفشيه.

وتظهر النتائج الأولية لأبحاثهم أن الفيروس الذي ينتشر في شرق إنجلترا يختلف عن ذلك الموجود في اسكتلندا.

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ويأمل العلماء في أن الكشف عن هذه الاختلافات سيساعدهم في معرفة كيفية انتشار الفيروس ما قد يمنع من موجات مستقبلية من تفشي الوباء.