عاصفة "كريستوبال" تقترب من الولايات الأمريكية الجنوبية

تتجه عاصفة "كريستوبال" الاستوائية، التي تشكلت في خليج المكسيك، نحو الولايات الأمريكية الجنوبية، حسب الخدمة الصحفية للمركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير.

ووفقًا لتوقعات المركز، فإن "كريستوبال" ستصل إلى سواحل خليج المكسيك يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران، الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت موسكو). تهدد العاصفة بالفيضانات في مناطق مصب نهر المسيسيبي، ومدينة مورغان سيتي في لويزيانا، وكذلك مقاطعة والتون في فلوريدا.

تبلغ سرعة الرياح القصوى في الوقت الحالي 23.6 م / ث ، وتقع العاصفة على بعد 555 كم جنوب مصب نهر المسيسيبي وتتحرك شمالًا، إلى الساحل الأمريكي، بسرعة 5.2 م / ث.

أصبحت "كريستوبال" ثالث زوبعة جوية هذا العام، التي حصلت على اسمها الخاص، تحصل العاصفة الاستوائية على اسم إذا تجاوزت سرعة الرياح فيها 17.5 م / ث. بعد أن تصل السرعة إلى 33 م / ث ، تصبح العاصفة إعصارًا.