نتنياهو: من يحاول أن يمسنا سنلقي القبض عليه.. عاجلا أم آجلا

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر، أشاد فيها بعمل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الشاباك والأجهزة الأمنية الأخرى.

وجاء في التغريدة: "أشيد بجيش الدفاع وبالشاباك وبالأجهزة الأمنية على ضوء إلقاء القبض على القاتل السافل الذي قتل الرقيب أول عميت بن يغئال رحمه الله. أوعزت بهدم منزل هذا القاتل".

أشيد بجيش الدفاع وبالشاباك وبالأجهزة الأمنية على ضوء إلقاء القبض على القاتل السافل الذي قتل الرقيب أول عميت بن يغئال رحمه الله. أوعزت بهدم منزل هذا القاتل.



من يحاول أن يمس بنا - نلقي القبض عليه، عاجلا أم آجلا وفي السنوات الأخيرة ترون أنه يتم القيام بذلك عاجلا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) June 7, 2020

​وأضاف: "من يحاول أن يمس بنا - نلقي القبض عليه، عاجلا أم آجلا وفي السنوات الأخيرة ترون أنه يتم القيام بذلك عاجلا".

ونشر الجيش الإسرائيلي مؤخرا تفاصيل مقتل الجندي عميت بن يغئال خلال عملية دهم وتفتيش نفذّها الجيش في بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، بحسب إذاعة "رأي" الفلسطينية.

وأفاد الجيش بأنه عندما أنهت القوات بقيادة قائد لواء غولاني ونائبه اعتقالات في بلدة يعبد بجنين، وبدأت في مغادرتها وفي هذه الأثناء أُلقي حجر كبير من فوق سطح المنزل الأخير الذي كان به الجنود.

وأضاف أن الحجر سقط الحجر على رأس الرقيب أول عميت بن يغئال وأصيب بجروح بالغة رغم ارتداءه خوذة، وأعلن الأطباء وفاته بعد نقله بطائرة هليكوبتر لمستشفى رامبام بحيفا.