حادثة فلويد تتكرر"... فيديو يوثق اعتداء جديدا لضابط أمريكي على "رجل أسود"

يواجه ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اتهامات بالاعتداء والضرب بعد أن صعق واعتقل "رجل أسود" من أصول أفريقية، في حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في ولاية مينيسوتا وأدت إلى مقتل جورج فلويد.

ونشر رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده، ووصف أعمال الضابط بأنها "إجرامية"، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".