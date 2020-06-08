جونسون لا يعتقد أن بريطانيا بلد عنصري

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء لا يتفق مع الرأي القائل إن بريطانيا بلد عنصري، لكنه يقر بأن ثمة أشياء كثيرة يتعين القيام بها للتصدي لحالات التحيز والعنصرية.

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين نقلتها "رويترز"، أن "رئيس الوزراء لا يشكك في وجود تحيز وعنصرية لكنه لا يتفق مع فكرة أن بريطانيا بلد عنصري. حققنا تقدما كبيرا جدا في هذا الصدد لكن هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها".

وتابع "رئيس الوزراء ملتزم كليا بمواصلة الجهود للقضاء على العنصرية والتحيز".

وشارك الآلاف في مسيرات للدفاع عن السود في لندن وبعض المدن البريطانية الأخرى بعد مقتل المواطن الأمريكي، ذو البشرة السمراء، جورج فلويد في 25 مايو/ أيار، أثناء اعتقاله من قبل عناصر الشرطة.

وتسببت هذه الواقعة في اندلاع احتجاجات في العديد من المدن حول العالم ضد معاملة الشرطة للأقليات العرقية. وتوفي فلويد متأثرا بضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق.